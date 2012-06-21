Біблійне село, де Ісус Христос творив чудеса і ходив по воді, а пізніше прокляв його на знищення, дійсно існувала і сьогодні, як вважають археологи, лежить у руїнах всього за милю від Галілейського моря. У Біблії Вифсаїда була домом для учнів Петра, Андрія і Пилипа, де Ісус Назарянин, як сказано, «нагодував 5000 людей» і допоміг сліпому стати зрячим.



Археологи вже 32 роки працюють над доказом того, що місто, неодноразово згадуване в Біблії, колись знаходилося на місці розкопок Ет-Телля. Істинне місцезнаходження Віфсаїди було втрачене для історії і різні археологи вважали, що це різні місця, називаючи, втім, в тому числі і місце Ель-Араджі біля Ет-Телля.



Професор Рамі Арав з Університету Небраски вважає, що Ет-Телль на Голанських висотах недалеко від гирла річки Йордан – це те ж місце, що і втрачене біблійне село.

«Стародавні джерела висувають кілька вимог для ідентифікації Віфсаїди, – сказав Арав, – додавши, що« знахідки в Ет-Телль переконали не тільки мене, а й групу експертів». Щоб аргументувати свою позицію, доктор Арав посилається на римського історика Тіта Флавія Йосипа, який описує місцезнаходження Віфсаїди у своїх працях.



Флавій писав, що місто знаходилося на «нижніх Голанах» недалеко від гирла річки Йордан, тобто в тому місці, де і йдуть зараз розкопки. Непрямим доказом є і те, що, як знову ж пише Флавій, Вифсаїда пізніше була «зведена в гідність міста» і перейменована в Юлію в честь дружини римського імператора Августа. А під час розкопок вчені виявили храм, присвячений саме їй.



Назва Вифсаїда перекладається як «будинок рибалки / полювання» і доктор Арав вважає, що це ще одна підказка. Він стверджує, що руїни в Ет-Телль колись були відомі як «Зер», що також можна було перевести як «Цед», єврейське слово, що означає як полювання, так і риболовлю. А серед руїн були також виявлені стародавні рибальські снасті.



І хоча Ет-Телль знаходиться більш ніж за милю від Галілейського моря – всупереч біблійному опису Віфсаїди як місця, куди можна дістатися на човні, потрібно враховувати, що місце розкопок могло бути ближче в стародавні часи. Це перетворення можна пояснити тектонічними рухами і зміною рівня води в озері. Доктор Арав сказав: «Галілейське море знаходиться прямо в центрі сиро-африканського розлому, де є тектонічні зсуви».

І хоча Вифсаїда не зустріла катастрофічного кінця, передбаченого Ісусом, в кінцевому підсумку вона була занедбана. Сталося це приблизно в 4 столітті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»