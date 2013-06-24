Команда археологів і дайверів знайшла уламки іспанського галеона, який зник у 1656 році, і ці уламки містять скарби.

Про це пише Le Point, передає Укрінформ.

Зазначається, що більш ніж через три століття після зникнення біля Багамських островів, були знайдені уламки корабля Nuestra Señora de las Maravillas (Богоматір Чудес) із золотими підвісками або ланцюжками, інкрустованими коштовностями. Галеон зник у 1656 році. З того часу було проведено багато операцій, щоб його знайти. Корабель зрештою знайшли на західній стороні Малої Багамської мілини, більш ніж за 70 кілометрів від берега, але нещодавно виявлені скарби були знайдені серед уламків, які простяглися на понад 13 кілометрів, - пише видання з посиланням на Guardian.

Повідомляється, що скарби, знайдені археологами та дайверами, дуже численні, серед них вишуканий золотий філігранний ланцюжок, золота підвіска з хрестом Святого Якова та індійський безоаровий камінь у формі раковини морського гребінця, символа паломників до Сантьяго-де-Компостела у Галісії.

«Дослідники припускають, що ці дорогоцінні камені, ймовірно, призначалися для заможних аристократів або навіть королівським особам», - йдеться у повідомленні.

В інтерв’ю британському щоденнику морський археолог д-р Шон Кінгслі, який представить знахідки в найближчому номері свого журналу Wreckwatch, сказав, що ці “дива” були особливо вражаючими, тому що вони знаходилися ні в чому, були під щільним піском. “Це успішна археологічна операція”, — наголосив він.

Йдеться і про історію цього корабля, який повертався з Гавани до Іспанії зі скарбами з Америки, королівськими та приватними вантажами, а також контрабандою та розкішним вантажем, врятованим з іншого іспанського галеона, який розбився. Але в ніч на 4 січня 1656 року корабель затонув через навігаційну помилку. З 650 членів екіпажу вижили лише 45, решта загинули в морі, з'їдені акулами.