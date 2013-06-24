У Перу археологи під час розкопок стародавнього міста Чан-Чан знайшли 25 людських скелетів. Їх було виявлено у невеликому похованні площею 10 квадратних метрів. Чан-Чан — найбільше доколумбове місто Південної Америки, столиця імперії Чимор. Воно виникло близько 1300 років тому. У період розквіту там жило понад 60 тисяч людей. Імперія Чимор правила до ХV століття, коли її завоювали інки.

Науковці вважають, що знайдений склеп міг бути місцем поховання еліти Чимора. Археолог Синтія Куева, яка керувала розкопками, повідомила агентство Reuters, що більшість останків належать молодим жінкам. «Жодній з них на моменті смерті не було більш як 30 років», — розповіла науковиця.

Відомо, що чиморійці приносили людські жертви богам, зокрема й дітей. Проте, за інформацією археологів, у них немає доказів, що тих, чиї скелети знайшли в похованні, було принесено в жертву. Та фахівці збираються провести додаткові тести, щоб спробувати встановити точну причину їхньої смерті.

Археолог Горге Менесес Бартр розповів: положення одного зі скелетів свідчить, що його було поховано після смерті. А положення інших — що їх було перенесено з іншої могили. Синтія Куева зазначила, що чиморійці вміли бальзамувати останки своїх померлих. За повідомленням місцевих ЗМІ, скелети перебували в сидячому положенні і їх було загорнуто в кілька шарів бавовняної тканини. У похованні знайшли також майже 50 керамічних виробів.