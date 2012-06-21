Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Ізраїльські історики під час розкопок в єрусалимському граді Давида знайшли сліди землетрусу часів Іудейського царства, описаного в Біблії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління старовини. Археологи впевнені, що катаклізм стався приблизно 2800 років тому.

Легендарний землетрус, що стався в Ізраїлі майже 2800 років тому, згадано в Біблії. Його сліди раніше виявили в кількох регіонах по всьому Ізраїлю, але дослідники вважають, що вперше їм вдалося ідентифікувати залишки руйнувань, що вказують на те, що землетрус також відбулося в Єрусалимі – столиці Іудеї, – йдеться в повідомленні.

Археологи виявили шар руйнувань, в тому числі кухонне начиння, посуд для зберігання їжі, який був розбитий при обваленні стін будівлі. Вчені вважають, що, так як ознак пожежі у руїнах не знайшли, це не було навмисною подією і причиною обвалення будівлі. Її, швидше за все, знищив землетрус, що стався в Ізраїлі у VIII столітті до нашої ери, в епоху Іудейського царства.

Напередодні кошики з «абсолютно цілими» фруктами, датованими IV століттям до нашої ери, а також сотні керамічних і бронзових предметів знайшли в затоплених руїнах давньогрецької портового міста Геракліон біля берегів Єгипту. Артефакти виявилися незайманими з тих пір, як населений пункт пішов під воду в II столітті до нашої ери. У VIII столітті нашої ери він виявився ще глибше після землетрусу і цунамі.