Китайські вчені вже три роки вивчають стародавнє поховання, знайдене в 2017 році на заході Тибетського автономного району. На місці розкопок у повіті Дзанда вони знайшли артефакти віком понад 2000 років.

У містечку Сангма Лунга виявлено стародавнє кладовище, яким користувалися приблизно з 300 року до н.е. по 600 рік н.е. На цьому місці вчені знайшли дерев'яні фігурки, які раніше не зустрічалися в Тибеті. Про це повідомляє People's Daily Online.

За словами старшого наукового співробітника місцевого інституту захисту реліквій Хе Вея, аналогічні фігурки виготовлялися в цей час на території сучасного округу Турфан в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Також археологи знайшли шість срібних і золотих прикрас, схожих на ті, які виявлені в похованнях в північному Непалі і на північному заході Індії. Знайдено в Сангма Лунга і мідні вироби. В Індії такі не знаходили, але зате вони зустрічаються в Сичуані і Хубей у центральному Китаї.

На думку вчених, у цьому районі 2,3-1,4 тис. років тому інтегрувалися культури Тибету, Китаю, Індії та Непалу. На початку сьомого століття н.е. древні жителі повіту Дзанда припинили користуватися цвинтарем у Сангма Лунга, і більш пізніх місцевих свідоцтв про подібні зв'язку культур вчені поки не знаходили.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»