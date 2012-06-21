Гігантське загублене місто в Єгипті виявила група археологів під керівництвом доктора Захі Хавасса. Знахідку назвали височина Атона, повідомляє Sada El balad.

Знахідці майже 3500 років, її датують часом правління фараона Аменхотепа III. Це поселення стало найбільшим відомим давньоєгипетських містом. Вчені заявляють, що місто було засноване Аменхотепом III, також цим містом правив його син – Аменхотеп IV, або Ехнатон. Це було найбільше адміністративно-промислове поселення в епоху Єгипетської імперії на західному березі Луксора.

Археологи називають цю знахідку другою за значимістю після виявлення гробниці Тутанхамона.

«Відкриття загубленого міста не тільки розповість нам про те, як жили древні єгиптяни, коли імперія була на піку свого багатства, а й допоможе пролити світло на одну з найбільших загадок історії: чому Ехнатон і Нефертіті вирішили переїхати в Амарну», – каже професор Бетсі Брайан з Університету Джонса Хопкінса в США.

У Амарну Ехнатон переніс свою резиденцію і столицю давньоєгипетської держави через два роки після завершення будівництва. Уже після смерті Ехнатона столицю знову перенесли в Фіви.

На місці розкопок археологам вдалося знайти кілька районів міста, будівлі в якому добре збереглися. Висота деяких будинків, за словами Хавасса, досягала трьох метрів. У південній частині міста вчені знайшли пекарню, в якій була зона для приготування їжі і територія, на якій стояли печі і зберігалався глиняний посуд. Судячи з розмірів, кухню обслуговувала велика кількість робітників і службовців.

Ще одна частина міста – адміністративний і житловий район з більшими і упорядкованими квартирами. Цей район міста був обгороджений зиґзаґоподібної стіною, в якій був всього один вхід. Археологи припускають, що так було зроблено для можливості контролювати всіх, хто заходить і виходить. Подібні стіни є рідкісним архітектурним елементом для Стародавнього Єгипту.

Третя частина міста – виробничі майданчики. На них археологи знайшли місце, де виготовляли глиняні цеглини, а також ливарні форми для створення оберегів і елементів декору.

Також археологи виявили незвичайне поховання бика і корови на території міста. Поки дослідники не можуть сказати, з якою метою і як саме супроводжувалося це поховання. Ще в одному похованні знайдено рештки людини, яку поховали з розкинутими руками і обв'язаними навколо колін залишками мотузки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»