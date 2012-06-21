Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Міжнародна група експертів з питань клімату випустила шостий звіт. Серед іншого, вчені приділили увагу таненню льоду в Арктиці в зв'язку з наростаючим темпом глобального потепління.

Так, в документі йдеться, що до кінця століття з кожним роком кількість арктичного морського льоду буде зменшуватися в зв'язку з потеплінням. При цьому, стабілізації температури можна досягти тільки шляхом припинення всіх антропогенних викидів.

«Подальше потепління посилить танення багаторічної мерзлоти і втрату сезонного снігового покриву, танення льодовиків і крижаних щитів, а також втрату арктичного морського льоду в літній сезон», – йдеться в доповіді.

За оцінкою вчених, щоб в Арктиці влітку зник лід, має потеплішати на півтора, два або три градуси в порівнянні з температурою, що трималася в 1850-1900 роки. При цьому чим вище підвищення градуса, тим більша ймовірність того, що лід розтане повністю.

З початку ХХ століття температура на планеті вже підвищилася на 1,1 градуса. Очікується, що в наступні двадцять років цей показник виросте до півтора градуса. Крім того, потепління в Арктиці вдвічі швидше.