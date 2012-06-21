У першому півріччі 2021 року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери, грошові кошти та фінансові зобов’язання загальною вартістю понад 7,2 мільярда у гривневому еквіваленті.
А ще понад 3,3 тисячі земельних ділянок, 2,3 тисячі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 276 одиниць сільгосптехніки, 52 автомобілі, 32 одиниці водного та 3 одиниці авіаційного транспорту. Усього відомство розшукало понад 6,7 тисячі одиниць майна.
Роботу проведено у відповідь на понад 1,5 тисячі запитів від правоохоронців. Найбільше звернень надійшло від Нацполіції (574), органів прокуратури (347), Державної фіскальної служби (255) та Державного бюро розслідувань (191). Опрацьовано 46 звернень від іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій.
Правоохоронці можуть накласти арешт на ці активи й передати їх в управління нацагентства для фізичного збереження або збереження економічної вартості.