На поверхні Сонця утворюються тимчасові темні плями – їх називають сонячними. Вони з'являються і зникають протягом декількох днів або тижнів. Плями утворюються, коли сильні магнітні поля виходять через поверхню зірки, і це місце охолоджується.

За допомогою сонячного телескопа ім. Деніела Іноуе вчені отримали найдеталізованіше зображення плями на Сонці. Просторова роздільна здатність знімка більше в 2,5, ніж у інших подібних зображень. Воно демонструє магнітні структури розміром до 20 кілометрів.

Діаметр плями – майже 16 тисяч кілометрів. Це всього лише крихітна ділянка Сонця, додали фахівці. Фотографія була зроблена 28 січня.

За допомогою плям на зірці вчені відстежують сонячну активність: чим більше темних ділянок на поверхні Сонця, тим вона вища. Так, мінімум активності припав на 2019 рік, що ознаменувало собою новий сонячний цикл: 25-й. Вчені очікують, що сонячна активність зросте до наступного передбаченого максимуму в липні 2025 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»