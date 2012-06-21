Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

NASA запускає місію з вивчення астероїда вартістю понад 10 000 квадрильйонів доларів США. Це більше, ніж вся нинішня світова економіка. Повідомляється, що астероїд містить стільки дорогоцінного металу, що кожен житель Землі став би мільярдером, якби його дорогоцінний вантаж був розділений між людством. Про це повідомляє The Independent.

Астероїд Психея 16, вперше виявили в березні 1852 року між Марсом і Юпітером. Його відкрив італійський астрономом Аннібале де Гаспаріс. Небесне тіло назвали на честь давньогрецької богині душі Психеї. За ці роки вчені дізналися, що, на відміну від більшості астероїдів, які складаються з каменів або льоду, Психея в основному металевий об'єкт. Але що він до такої міри металевий, стало зрозуміло тільки зараз, коли знаменитий телескоп «Хаббл» отримав нові зображення астероїда. Вченим NASA вперше вдалося розглянути обидві його сторони, і що вкрай важливо – зображення в ультрафіолетовому світлі. Саме це і дозволило отримати чітку картину складу астероїда. Оцінити його багатство. А найточніший склад і походження астероїда будуть розкриті у 2022 році, коли в серпні NASA відправить безпілотний корабель для його вивчення. Космічний корабель прибуде до астероїда чотири роки по тому, на початку 2026 року.

Розташований приблизно в 370 мільйонах кілометрів від Землі, астероїд Психея є одним з найпотужніших об'єктів у поясі астероїдів у нашій Сонячній системі. Він має форму картоплі, його діаметр близько 190 км.

Чим може закінчитися ця місія NASA? І чи не збираються ентузіасти доставити цю картоплину на Землю, щоб зробити тут економічний переворот? Автори роботи заспокоюють, що астероїд не може потрапити на Землю, для цього немає ніяких технологій.

ДОВІДКА "УК"

Підраховано, що вартість усіх металів в складі Психеї, перевищує обсяг світової економіки. Згідно з розрахунками, тільки одне залізо коштує близько $ 10 тисяч квадрлн. Для порівняння, згідно з даними Forbes на 2019 рік, вся світова економіка оцінювалася приблизно в $ 142 трлн.