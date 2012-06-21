Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Американські вчені розповіли, звідки прилетів на Землю астероїд, який вважається причиною вимирання динозаврів. Від цього об'єкта залишився великий кратер на півострові Юкатан.

Катастрофа трапилася близько 66 мільйонів років тому. Діаметр астероїда, за підрахунками, становив 9,6 кілометра. Вчені з Державного університету Арізони і Південно-Західного дослідницького інституту Колорадо припустили, що цей астероїд міг прилетіти з далекої частини Головного поясу астероїдів Сонячної системи. Він знаходиться між Марсом і Юпітером.

Дослідники також повідомили, що астероїд був темним. Так називають об'єкти, які віддзеркалюють мало світла і тому здаються чорними.

Вчені дійшли цих висновків, власне, після вивчення кратера на Юкатані. Вони провели геохімічний аналіз, щоб дізнатися клас астероїда.