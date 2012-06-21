Визначення віку і минулого яскравої зірки у сузір'ї Індіанець, видимої з Землі неозброєним оком, дозволило астрономам уточнити тимчасові рамки, в межах яких відбулося найбільше для Чумацького Шляху галактичне зіткнення. Висновки вчених представлені в журналі Nature Astronomy.
«Застосувавши новий підхід до визначення параметрів древньої яскравої зірки в сузір'ї Індіанець, відомої як Ind, ми змогли використати її як космічну «скам'янілість», що розкриває історію нашої Галактики», – пишуть автори дослідження.
У 2018 році, аналізуючи дані з супутника Європейського космічного агентства «Gaia» (Гея), астрономи прийшли до висновку, що в минулому Чумацький Шлях пережив злиття з великою галактикою, яка перевершує за розміром Малу Магелланову Хмару, яка отримала назвуя Гайя-Енцелад. Раніше вважалося, що ця подія відбулася майже 10 мільярдів років тому, але вік зірки Ind говорить про інше.
«Детальне вивчення історії і властивостей зірки показали, що вона є корінним жителем Чумацького Шляху, а на її рух в нашій Галактиці вплинуло зіткнення з Гайя-Енцелад. Відповідно, вона повинна була з'явитися раніше цієї події», – пояснили автори дослідження.
Використовуючи дані мисливця за екзопланетами NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS), астрономам вдалося уточнити вік зірки Ind і показати, що злиття Чумацького Шляху з галактикою Гайя-Енцелад мало розпочатися в період між 11,6 і 13,2 мільярдами років тому, при цьому другий сценарій вважається найбільш вірогідним.
Дані з інших обсерваторій показали, що зірка Ind має такий самий склад, що і зірки, народжені в Чумацькому Шляху, тому, ймовірно, вона також є рідною для нашої Галактики. Однак вона рухається швидше, ніж зазвичай, якби у ній була мирна еволюція, а це означає, що зірка, ймовірно, була прискорена вітрами і турбулентністю злиття Чумацького Шляху з Гайя-Енцелад.
«З огляду на те, що величезна кількість зірок, які прийшли з галактики Гайя-Енцелад, мало великий вплив на еволюцію Чумацького Шляху, ця подія є дуже гарячою темою в астрономії, і наше дослідження стане важливим кроком на шляху до розкриття всіх його таємниць», – каже Тед Макерет, співавтор дослідження з Бірмінгемського університету (Великобританія).
Це відкриття проливає світло на одну з головних подій в історії нашої Галактики і допомагає вченим краще зрозуміти еволюцію Чумацького Шляху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»