У сузір'ї Великої Ведмедиці знаходиться невелика у порівнянні з Чумацьким Шляхом галактика. У каталогах астрономічних об'єктів вона фігурує під позначенням GN-z11.

Астрономи вважають, що це найбільш віддалена від нас галактика. Зафіксоване телескопами випромінювання цієї галактики досягло Сонячної системи приблизно за 13,4 мільярда років. За розрахунками вчених, ми спостерігаємо цю галактику в такому стані, в якому вона була всього лише через 420 мільйонів років після Великого вибуху.

Міжнародна група вчених за допомогою встановленого в обсерваторії на Гаваях спектрографа MOSFIRE змогла уточнити червоне зміщення випромінювання від GN-z11. Як пояснює портал New Atlas, це дозволяє зрозуміти справжню відстань до галактики.

Червоне зміщення пов'язано з тим, що Всесвіт продовжує розширюватися. В результаті світлові хвилі від далеких космічних об'єктів зміщуються в бік червоного кінця світлового спектру. Це явище дозволяє уточнювати відстань до дуже далеких об'єктів.

«Ми спеціально вивчали ультрафіолетове світло, так як це ділянка електромагнітного спектру, в якій ми очікували виявити ознаки червоного зсуву. Навіть Hubble не може розрізняти лінії ультрафіолетового світла в тій мірі, в якій нам потрібно. Тому ми звернулися до більш сучасного наземного спектрографа», – пояснив один з авторів дослідження Нобунарі Кошікава. Вчені змогли виміряти червоне зміщення GN-z11 в 100 разів точніше попереднього виміру.

Нове дослідження підтвердило, що GN-z11 – найдальша і найстаріша галактика з усіх, за якими досі спостерігали. Вона знаходиться майже в 32 мільярдів світлових років від нас.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

