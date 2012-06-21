Серед них – RS3 (хетчбек і седан), RS e-tron GT, позашляховик-купе Q4 e-tron, A8 і SQ2 після «фейсліфтінга», електричний седан Audi e-tron GT і інші

Компанія Audi планує в цьому році випустити 12 новинок, сконцентрувавши основну увагу на позашляховиках і електромобілях. Про це пише німецький автомобільний портал Autozeitung.

Наприклад, модель SQ2 отримає «фейсліфтінг». Основні технічні характеристики залишаться такими ж, як раніше, але нова версія буде повільнішою і економнішою за попередню. Планується, що продажі міського позашляховика розпочнуться вже в найближчі місяці.

Любителів серії RS очікує відразу кілька новинок: RS3 (хетчбек), RS3 (седан) і RS e-tron GT.

Що стосується Audi A3, то на цю модель, швидше за все, поставлять 425-сильний турбодвигун. У компанії вважають, що так машина складе хорошу конкуренцію Mercedes AMG A-Class.

Восени компанія випустить на ринок Audi Q4 e-tron, позашляховик-купе Audi Q5 Sportback (204 к.с.) і трохи пізніше Audi SQ5 Sportback (341 к.с.).

Audi A8 отримає «фейсліфтінг», який в основному торкнеться інтер'єру. Правда, подробиць портал не приводить.

Крім того, німецький концерн має намір випустити розкішний електричний позашляховик Audi Q9 e-tron, побудований на платформі Porsche PPE. Очікується, що ця машина буде користуватися великою популярністю на американському і китайському ринках.

Ближче до зими або навіть в грудні повинні з'явитися електричний седан Audi e-tron GT і «заряджений» Audi RS e-tron GT. Потужність цих машин – 646 к.с.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»