Пара з Австралії Елейн Тіонг і Люк Сердар відсвяткували весілля на борту літака Virgin Australia на висоті 12 км, пише Daily Mail.

Літак летів з Мельбурна до Сіднея, на борту разом з молодятами знаходилися 150 чоловік. Пара планувала зіграти весілля 14 лютого, але через обмеження щодо коронавірусу в штаті Вікторія організувати свято не вдалося.

«По правді кажучи, я багато років займаюся плануванням весіль. На моєму рахунку вже понад 100 церемоній, і для нас мені хотілося зробити щось незвичайне. Я завжди мріяла робити щось спонтанне, нестандартне. Якось раз друзі запропонували вийти мені заміж на висоті. Люк дуже любить подорожувати. І тут я зрозуміла, що весілля в польоті – це ідеальний варіант для нас», – сказала Елейн.

«Наші друзі і сім'я, ймовірно, подумають, що ми божевільні, а ми просто завжди готові до пригод», – додав Люк.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»