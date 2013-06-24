Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що з лютого цього року в країні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуватимуть усіх жителів країни, старших за 18 років. Раніше передбачалося, що щеплення від COVID-19 стануть обов’язковими для всіх австрійців віком понад 14 років. Проте зрештою вирішили, що ця норма стосуватиметься лише дорослих. Виняток робитимуть для вагітних і тих, хто має медичні протипоказання. На пресконференції Карл Нехаммер заявив, що на людей, які відмовляються пройти вакцинацію, чекатимуть високі штрафи. Їхній розмір становитиме від 600 до 3,6 тисячі євро.

Не всі австрійці спокійно сприйняли це нововведення. У Відні відбулася демонстрація проти обов’язкової вакцинації, в якій узяли участь близько 27 тисяч людей. На сьогодні до такого крайнього заходу, як обов’язкова вакцинація, крім Австрії, вдалися лише кілька країн: Еквадор, Таджикистан, Туркменістан, Індонезія та Мікронезія. Чимало європейських держав, серед яких і Україна, запровадили обов’язкові щеплення для певних категорій населення. Наприклад, для працівників системи охорони здоров’я, освіти, соціальних служб. Уряди запровадили певні обмеження, які фактично унеможливлюють для нещеплених людей відвідувати громадські заходи, заклади харчування й подорожувати.

В Австрії, країні з населенням близько 9 мільйонів осіб, зафіксовано 1,4 мільйона хворих на коронавірусну недугу та майже 14 тисяч смертей. Повністю вакциновано 71,5% жителів Австрії. Це нижчий показник, ніж у більшості сусідніх країнах.