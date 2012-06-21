Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Найближчим часом на Запорізькому автомобілебудівному заводі запустять виробництво автобуса ЗАЗ А10, який повністю відповідає екологічному стандарту Євро-6. І тому такі автобуси експортуватимуть у різні європейські країни.
Це буде низькопідложний десятиметровий автобус.
Але підприємство продовжує нарощувати потужності з виробництва й інших моделей. Так, до переліку автобусів малого класу приєднається модель А08, яка теж успішно пройшла усі випробування та незабаром отримає сертифікат Євро-5.
Також непогано себе зарекомендували моделі А08, які випускаються двома варіантами «приміський» та «шкільний» автобус.
За словами голови правління ЗАЗ Миколи Євдокименка, на підприємстві планують постійно розширювати модельний ряд автобусів та постачатимуть їх в Україну та європейські країни.
Як відомо, кілька днів тому один з дилерів російського АвтоВАЗу повідомив, що на українському ЗАЗі розпочали випускати, правда, в тестовому режимі, автомобілі LADA Largus. Такі автомобілі вже почали завозити в деякі автосалони України.