Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляють з Міністерства інфраструктури України, там розпочинають проєкт, мета якого –– створення цифрової інтерактивної карти місцевих автошляхів. Також буде створено базу даних цих доріг –– це робиться насамперед для обласних державних адміністрацій, аби вони достеменно знали, скільки яких доріг налічується в області та в якому вони стані. Перший етап цього проєкту, який вже отримав назву «DigitalRoad» («цифрова дорога» –– англ.), має розпочатися за підтримки програми USAID «ВзаємоДія» вже цього року.

Як повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, реалізація проєкту відбуватиметься у тісній взаємодії з регіональними дорожніми підрозділами. Наступним етапом розвитку мережі місцевих автодоріг має стати проєкт «Прозора інфраструктура», доступ до якого отримають не лише обласні чиновники, а й усі небайдужі громадяни, яких цікавить стан доріг в їхній області.

Зокрема, стануть загальнодоступними дані про інфраструктурні будівельні проєкти, мало того –– з’явиться можливість керувати їх виконанням у режимі онлайн. Як очікують, створення системи завершиться у лютому наступного року.