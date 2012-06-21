Перші масові розстріли євреїв у Бабиному Яру, де у 1941 році 29-30 серпня загинуло понад 30 тисяч київських євреїв, стали прецедентом у історії Голокосту. «Бо ніколи доти не розстрілювали такої кількості жителів одного міста за такий короткий термін лише за те, що вони – євреї», – заявив в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» старший науковий співробітник Інституту вивчення війни, Голокосту і геноциду (Амстердам) Карел Беркгоф.
І оскільки більшість жертв Бабиного Яру – євреї, майбутній меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», який планується відкрити у Києві у 2021 році, «варто присвятити першим жертвам Бабиного Яру», вважає вчений. Він також висловив сподівання, що київський меморіал буде створено за зразком музею-меморіалу Голокосту у Вашингтоні, «у якому розповідається про інші жертви фашизму, не лише євреїв». «Але ми не повинні створити просто ще один музей про війну, бо такий у Києві вже є, і дуже хороший», – наголосив Беркгоф.