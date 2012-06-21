Президент США Джо Байден згоден з необхідністю оновлення політики використання військової сили за кордоном. Про це повідомила в п'ятницю на брифінгу для журналістів прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

За її словами, американський лідер підтримав необхідність поновлення існуючих вже 20 років президентських повноважень в цій сфері. Дженніфер Псакі підкреслила, що Байден відкритий до розмови про те, як конкретно повинні виглядати «масштаби і рамки» цих повноважень. Ідею поновлення політики використання військової сили за кордоном підтримали і в Пентагоні, про що заявив прессекретар військового відомства Джон Кірбі.

Конституція дає конгресу США, а не президенту повноваження оголошувати війну. Однак пізніше було прийнято низку законодавчих актів, згідно з якими, глава держави може віддати наказ задіяти армію за кордоном, повідомивши про це конгрес. На цьому тижні сенатори з Республіканської і Демократичної партій представили законопроєкт, що обмежує повноваження президента при застосуванні військової сили. На їхню думку, чинне законодавство дозволяє протягом майже двох десятиліть проводити США «нескінченні війни» на Близькому Сході.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»