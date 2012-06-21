Дванадцятеро дітей пільгових категорій з Умані, зокрема учасників АТО, на запрошення мера самоуправління міста-побратима Радвілішкіс спільно з литовськими школярами оздоровлювалися в літньому таборі Supermen 2017, який організувала місцева школа ім. «Гражини». Програма перебування була надзвичайно різноманітною й цікавою. Школярі відвідали сейм Литовської Республіки, Бурбіський маєток, розташований неподалік озера Рубікяй, музей бурштину. Особливо запам’яталася подорож до курортного міста Паланга, що на березі Балтійського моря.
Перебуваючи на базі туризму і спорту «Наполеонас» поблизу міста Шауляй, діти з України нарівні з дітьми з Литви брали активну участь у різноманітних фізкультурно-спортивних заходах, змаганнях, інтелектуальних іграх, під час яких знайомилися з культурою Литви, випробовували себе в навичках володіння англійською мовою та мистецтві.
Про враження про відпочинок школярі розповіли на зустрічі з Уманським міським головою Олександром Цебрієм. «Дуже приємно, що разом з відпочинком у місцевих таборах наші діти мають змогу оздоровлюватися й за кордоном. Щиро вдячний меру міста Радвілішкіс за організоване змістовне дозвілля наших школярів, — підсумував почуте Олександр Цебрій.