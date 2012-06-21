Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур‘єр»
Боротьба із розповсюдженням коронавірусної інфекції не обходить і банки України. Попри те, що Кабінет Міністрів дзвлив їм працювати у звичайному режимі, фінансові установи все-таки закривають низку своїх відділень по всій країні.
Так, керівництво банку КредіАгріколь заявило, що закриє 17 відділення. Усього цей банк має по Україні 150 відділень. Також фінустанова вирішила зробити санітарну годину впродовж своєї роботи.
Банк «Південний» закриє 22 відділення. АльфаБанк вже закрив 45 своїх відділень.
Інші банки пішли на обмеження своєї роботи для клієнтів. Так УкрСибБанк працюватиме з 10 до 16 години по буднях. ПУМБ ввів три санітарних години протягом дня. Ощадбанк протягом дня закриватиметься на численні перерви.
Приватбанк виставив на своєму головному сайті оголошення, в якомунаполегливо радить клієнтам не приходити до відділень фінансової установи, а користуватися 147 електронними послугами через Інтернет.