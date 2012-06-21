Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

У понеділок, 16 серпня, археологи на північному заході Туреччини виявили барельєф, який зображає війну між греками і персами в V столітті до нашої ери.

Фігури на рельєфі зображують грецьких солдатів, які захищаються, під копитами перських бойових коней, розповіла археолог Каан Ірен, яка очолює розкопки стародавнього міста Дасцілій.

«Це сцена пропаганди під виглядом війни. Можна сказати, що ці барельєфи – сцена персько-грецьких воєн», – сказала Ірен агентству Anadolu.

Вона додала: «Ми думаємо, що ці рельєфи, ймовірно, були зроблені з метою пропаганди під час воєн».

Ірен, яка працює тут на розкопках з командою з 30 чоловік з 22 червня, сказала, що в цьому році вони виявили частину кам'яно-цегляної стіни, що датується восьмим століттям до нашої ери.

«У стіні восьмого століття до нашої ери, що залишилася від фрігійської епохи, в цьому році ми виявили ділянку в чотири метри у висоту і 40 метрів у довжину. Ми думаємо, що ця стіна, зроблена з каменю і сирцевої цегли, яка згодом зникла, мала висоту у сім або вісім метрів», –сказала Ірен, яка також є викладачем Університету Мугла Сітко Кочман.

Вважається, що стіна шириною п'ять метрів була побудована древньою фригійською цивілізацією для захисту своєї території.

Ірен зазначила, що відкриття рельєфу під час розкопок стіни здивувало команду і стало одним із найбільш значних відкриттів археологічного сезону.