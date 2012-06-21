Бельгія, де проживає 11 мільйонів чоловік, лідирує серед країн-членів ЄС за темпами вакцинації. На сьогодні три чверті бельгійців отримали перше щеплення, а 42 відсотки з них щеплено повністю. Ці результати особливо вражають з огляду на той факт, що старт кампанії з вакцинації взимку в Бельгії був не надто вдалим через істотні затримки з поставкою вакцин. Проте навесні ситуація змінилася. Можливо, через те, що серед населення регіону Фландрії існувала широка підтримка вакцинації. Згідно з останніми даними, нині 79% дорослих у Фландрії отримали принаймні одну дозу вакцини. Цей показник становить майже 95% для людей старших 65 років, а в деяких містах він сягає 100%.

У Бельгії, як і в більшості західних країн, дискусія довкола вакцинації перейшла від проблеми поставок вакцини до готовності населення вакцинуватися. «Уряд від самого початку залишив громадянам право вирішувати, вакцинуватися чи ні, і не надто наполегливо переконував нерішучих», — розповіла лікарка Каролін Поелс з університету Антверпена. На її думку, поважаючи сумніви громадян та залишаючи їм право вибору, можна переконати тих, хто вагається. Успіх Бельгії також пов’язаний із практичним підходом уряду до проведення вакцинації. «Кожен громадянин отримує запрошення із часом і датою вакцинації, ми відкрили мережу центрів вакцинації, щоб кожен громадянин міг знайти такий центру в радіусі щонайбільше 10 кілометрів від свого помешкання. А лікарі, фармацевти та представники громадянського суспільства спільними зусиллями намагаються переконати у важливості вакцинації всіх, хто має сумніви», — сказав міністр охорони здоров’я Фламандського регіону Воутер Беке.