Дітей захисників запрошують на безкоштовне навчання у приватній IT-школі. Проєкт реалізовує мережа IT STEP SCHOOL. На нього виділили 15 млн грн. Прийом заявок – до 17 жовтня. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Для дітей військовослужбовців запустили благодійний освітній проєкт. Поки їхні батьки захищають країну та здобувають мир. Можуть долучатися юні мешканці області та переселенці, які переїхали на Дніпропетровщину», – сказав в.о. начальника управління з питань учасників АТО Дніпропетровської ОДА Олександр Чумак.

Пройти навчання зможуть діти в 11 містах України: Дніпрі, Кривому Розі, Києві, Луцьку, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Житомирі, Одесі, Кременчуці.

Курс – для учнів 1-11 класів. Вони навчатимуться за програмою, затвердженою Міністерством освіти та науки України.

Діти опановуватимуть поглиблений курс IT-спеціальностей. А ще вивчатимуть іноземні мови. Найперше, англійську. Крім неї – китайську, іспанську, німецьку, польську або французьку на вибір.

Заявку на безоплатне навчання можна подати онлайн за посиланням. Збір анкет триватиме до 17 жовтня. Старт навчання запланований на 7 листопада.

Додаткова інформація – за телефоном 095 243 63 37.