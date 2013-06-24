Безкоштовним евакопотягом з Херсона наразі скористалися 5,5 тисячі людей. Про це в ефірі єдиного телемарафону новин повідомила Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, евакуація відбувається динамічно, черги відсутні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр порадила жінкам з дітьми, маломобільним і людям з інвалідністю записуватися заздалегідь. Оскільки для них можуть знадобитися особливі умови транспортування, які потрібно передбачити.

«Загалом люди довго не очікують. Все залежить від того, наскільки складним є шлях до потяга. Якщо це маломобільні особи, які додатково потребують карети швидкої допомоги, то їм, напевне, доведеться трішки почекати. Але, як правило, все відбувається швидко», – уточнила Ірина Верещук.

Вона також нагадала, що потяги курсують з Херсона, Миколаєва, Одеси та Кривого Рогу й запевнила, що Укрзалізниця надасть стільки вагонів, скільки буде потрібно.

«З кількістю людей, яких ми можемо перевезти безкоштовно, не виникає жодних питань. Головне – це інформація й обізнаність. І я вдячна всім, хто доносить людям всю необхідну інформацію. Місцева влада зі свого боку також має бути більш активною, щоб люди знали, що є безкоштовні можливості щодо транспортування», – резюмувала Ірина Верещук.

Нагадуємо, з питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або ж скористатися чат-ботом