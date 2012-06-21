Не секрет, що у деяких безробітних пошук роботи триває довго. Щоб його скоротити, з початку цього року Державна служба зайнятості впровадила електронну чергу для реєстрації безробітних. Це сервіс, за допомогою якого будь-хто має змогу самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатися на індивідуальний первинний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України. Тому, хто зарезервує для себе час, не потрібно отримувати талон на відвідування. Достатньо у відповідний день і час звернутися до фахівця центру зайнятості.
Запровадження такого сервісу — робота з реформування служби. Торік, наприклад, було задіяно новий регламент обслуговування клієнтів служби. Завдяки йому вдалося зменшити середню тривалість пошуку роботи для населення майже на тиждень та збільшити кількість тих, хто отримав роботу ще до набуття статусу безробітного. Загалом за сприяння служби зайнятості торік отримали нову роботу 746 тисяч українців, тоді як у 2015 році — 716 тисяч. Керівництво служби сподівається, що запровадження нового сервісу дасть змогу ще більше скоротити час пошуку нової роботи незайнятих.
«Не чекаючи законодавчих змін, Державна служба зайнятості продовжує реформування. Для нас уже не новинки відеорезюме, відеопрезентації вакансій, онлайн-співбесіди. Прагнемо бути на крок попереду. Для нас важливо бути ближчими до людей, консультувати, направляти, а найголовніше — надавати допомогу в пошуку роботи із гідною заробітною платою. Тому розпочав свою роботу наш новий сервіс із онлайн-реєстрації на прийом. Це заощадить час шукачів і зробить пошук роботи продуктивнішим», — підкреслив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
Як повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості, це лише частина великої модернізації служби. Вже в першому кварталі цього року запрацює новий сайт ДСЗ, який має стати найбільшим майданчиком для пошуку роботи в Україні. Сайт дасть можливість створювати інтерактивні профілі користувачів, особисті веб-кабінети. До розробки його концепції було залучено й міжнародних експертів.
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Послуга електронної черги реєстрації безробітних http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua через рубрику «Електронні послуги».
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»