Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з делегацією USAID, Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та Посольством США. Зокрема, зі Скоттом Натаном, генеральним директором DFC, Ерін Маккі, помічницею адміністратора USAID, Марією Лонгі, Координаторкою допомоги в Європі Державного департаменту США, та Бріджет Брінк, Послом США. Обговорили результати спільних проектів та подальші плани співпраці. Про це повідомляє Урядовий портал.

«США — надійний партнер Мінцифри з перших днів заснування Міністерства. Завдяки юридичній, фінансовій та технічній допомозі USAID ми створили Дію — топ продукт цифрової держави, яким уже користуються 19 мільйонів українців. І яким цікавляться інші країни та планують впроваджувати аналог у себе. Також запустили проекти, які мають потужний антикорупційний ефект. Вдячні USAID за довіру, підтримку та віру в українські цифрові продукти», — зазначив Михайло Федоров.

Створення Дії змінило культуру всередині держави, а сама цифровізація стала попкультурою в Україні. Окрім цього, змінилася філософія роботи Уряду. Якщо раніше міністри з обережністю ставилися до Дії, то зараз планують, як зробити послугу цифровою, а потім вивести її в офлайн.

Дія стала ключовим інструментом трансформації України, антикорупції та відбудови. Разом з USAID команда Мінцифри реалізувала антикорупційні проекти. Зокрема, будівельні послуги спільно з проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS», що фінансується агенцією. Ці послуги вже дають 11,1 млрд грн антикорупційного та економічного ефекту на рік.

Зараз спільно з проектом TAPAS також працюємо над впровадженням еАкцизу, рухаємося до розмитнення авто в Дії та автоматизації послуг для моряків. Під час зустрічі обговорили подальші формати співпраці, які допоможуть розбудовувати найзручнішу державу у світі.

USAID підкреслили, що налаштовані й надалі співпрацювати з Мінцифри та реалізовувати потужні антикорупційні проекти.