Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
«Серед предметів, які виявлено та знешкоджено – постріл гранатометний, артилерійські снаряди досить великого калібру. Також за місяць робіт було виявлено 14 спеціально встановлених вибухонебезпечних пристроїв: гранати на розтяжці, міни. Наразі роботи піротехнічних підрозділів продовжуються», – розповів прес-офіцер ГУ ДСНС України у Луганській області Олександр Чалий.
За його словами, як свідчить світовий досвід ця ділянка території все одно буде потенційно небезпечною деякий час. Адже, скажімо, й досі фахівцям ДСНС доводиться на території області знешкоджувати бойові снаряди часів Другої світової війни.
Загалом роботи, які виконуються фахівцями ДСНС при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт біля зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській розділені на дві категорії.
Це обстеження та розмінування місцевості та інженерні роботи з розбирання трьох фортифікаційних споруд, розташованих на дорозі.
Перспективне завдання для співробітників ДСНС – відновлення самого мосту: у служби є можливість виділення монтажно-підйомної техніки, а також супровід в плані піротехнічних підрозділів, тобто обстеження території саме перед тим, як інші фахівці будуть приступати до роботи, адже вибухонебезпечні пристрої «можуть з'являтися».
Наразі піротехніки працюють безпосередньо на ділянці під зруйнованим мостом.