Традиційні двигуни внутрішнього згоряння вже давно вважають застарілими і небезпечними для навколишнього середовища, тому провідні виробники автомобілів активно працюють над новими двигунами і пальним. Зокрема, компанія Mazda створює інноваційне пальне на основі водоростей.
Представники японського автобренда заявляють, що у перспективного біопалива з водоростей є маса переваг. Наприклад, таке пальне не виділяє шкідливих для природи речовин при згорянні. «Згораючи, наше нове біопаливо виділяє виключно вуглекислий газ, який поглинається з атмосфери тими ж водоростями, які використовуються для виробництва пального», – розповідають творці нового палива.
Водорості для виробництва біопалива можна вирощувати на територіях, які не підходять для ведення традиційного сільського господарства. Плюс, для отримання водоростей не потрібна якісна вода. Якщо паливо випадково потрапить у навколишнє середовище, то не становитиме особливої небезпеки, так як є повністю біорозкладаним.
Коли ми зможемо побачимо автомобілі Mazda, двигуни яких працюватимуть на новому виді палива? Розробники не уточнюють, але говорять, що зараз інноваційне пальне активно тестується на відповідність найсуворішим екологічним нормам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»