У громадах Новомосковського, Кам'янського та Дніпровського районів роздають борошно. Мішки зі стратегічним продуктом отримують найбільш вразливі мешканці: багатодітні, люди з інвалідністю, самотні старшого віку. Загалом в область надійшло майже 250 тонн млива. Із них 15 тонн у Перещепинську громаду. Допомогу організувала Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

«Борошно прийшло від Державної продовольчо-зернової корпорації, – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. – Це підприємство переробило зерно, отримане від фермерів-благодійників. Допомогу розподілило між регіонами. На Дніпропетровщину надійшло майже 10 тис мішків. Їх роздають тим, хто найбільше потребує продуктової підтримки».

Мішки з борошном отримали і мешканці Перещепинської громади.

«Мені дали мішок муки. Його на всю зиму вистачить. Буду хліб сама пекти. І булочки. Велике спасибі за допомогу», – сказала пенсіонерка Валентина Степанівна з Малокозирщини.

Зраділа борошну і багатодітна мати Тетяна Кулініч із Свічанівки. Її родині дісталося 2 мішки – по 25 кг кожен.

«Дякую громаді, що піклується про нас. Борошно – великий «плюс» для моєї сім'ї. Діти дуже полюбляють вареники, тортики. А старший син – ще й пиріжки. З чим завгодно: і з картоплею, і з яблуками», – розповіла Тетяна Кулініч.

76-річній Раїсі мішок борошна додому привезла соцпрацівниця. Жінка живе одна. Каже, син помер і вона залишилася сама.

«25 кг муки – це мені, знаєте, на скільки вистачить? На рік. І налисників засмажу, і вареників зварю. Борошно дуже дорого купляти. У мене 2 кг лежить. Давно млинців напекти мріяла, та економила. Тепер зроблю», – поділилася Раїса.

Загалом у Перещепинській громаді борошно отримали майже 500 родин.