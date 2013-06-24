За даними Міністерства внутрішніх справ, від початку війни понад 100 тисяч осіб вважалися зниклими за особливих обставин. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомляють у відомстві, в результаті першочергових дій відповідних органів, включаючи Уповноваженого зі зниклих безвісти, було встановлено місцезнаходження понад 54 тисяч осіб.

Після проведення всіх необхідних заходів кількість зниклих зменшилася до 31 тисячі.

Впродовж року вдалося встановити місцеперебування 7,5 тисячі людей від загальної кількості зниклих.

Також у МВС зазначають, що наразі зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тисяч українців.

Всі дані про них внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який днями запрацював у Міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, Мінреінтеграції розробило алгоритм дій, як отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.