Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області представники проросійських незаконних збройних формувань продовжують перешкоджати роботі спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в ОРДЛО. Недавній випадок сваволі стався неподалік окупованої Горлівки, де фахівці місії ОБСЄ, використовуючи дрон, проводили спостереження, аби перевірити повідомлення про руйнування на цій території після обстрілів. Попри те, що спостерігачі попередили окупаційну владу про повітряну розвідку, бойовики зупинили п’ятьох представників місії і утримували їх майже три години.
Як йдеться у повідомленні спеціальної моніторингової місії, четверо озброєних людей дорікнули членам патруля ОБСЄ, що ті не мають дозволу використовувати дрон у цьому регіоні, а далі перешкоджали їм сісти в автомобілі і залишити цю територію. «Потім ще троє озбФроєних пістолетами осіб приїхали мікроавтобусом та цивільним автомобілем і стали вимагати у спостерігачів зробити копії документів. Представників місії ОБСЄ відпустили більше, ніж понад дві години після затримання», — йдеться у повідомленні.
Не секрет, бойовики на окупованих територіях Донбасу блокують роботу міжнародних спостерігачів за прямою вказівкою кураторів з РФ. Оскільки саме представники Росії не так давно в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську висунули пропозиції про обмеження доступу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в ОРДЛО.