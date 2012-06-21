Днями літак Airbus A320 Eurowings вперше здійснив посадку в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляється на офіційному сайті Мінінфраструктури, німецький авіаперевізник став уже четвертою компанією Lufthansa Group, окрім Lufthansa, Swiss International Air Lines та Austrian Airlines, яка працюватиме на українському ринку. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Дюссельдорфа до Києва тричі на тиждень —— щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков так прокоментував помітну подію на ринку міжнародних перевезень: «Розширення мапи міжнародних рейсів у МА «Бориспіль» —— один з пріоритетів, які нині стоять перед новим керівництвом аеропорту. Радий, що в Україні з’явився один з найбільших лоукостерів Європи, і ми нарешті маємо регулярні рейси до Дюссельдорфа.

Ринок авіаперевезень активно відновлюється, і ми маємо використовувати це вікно можливостей для розвитку «Борисполя» як міжнародного авіахабу та мережі регіональних аеропортів».

«Це довгоочікувана подія, і нам надзвичайно приємно, що Eurowings починає польоти в Україну. Приємно, що саме «Бориспіль» приймає одного з найбільших лоукостерів Європи. Для нас це честь і нова сторінка тридцятирічної співпраці аеропорту з Lufthansa Group. Бажаємо Eurowings безпечних польотів, нових маршрутів і щасливих пасажирів», —— наголосив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»