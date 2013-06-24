Один із важливих соціальних об’єктів, на якому зараз працюють фахівці будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД», — 24-метровий мостовий перехід, що з’єднує населені пункти Комиші та Перелуг Охтирського району на Сумщині.

Оскільки його покриття давно не ремонтувалося, то перехід багато років поспіль вважався аварійним. І лише зараз у межах програми Президента України «Велике будівництво» фахівці компанії «АМК РЕМ-БУД» узялися за роботу.

Як повідомляє прес-служба компанії, ремонтники вже демонтували старе покриття із бетону, змонтували та залили плити і приступили до облаштування опорної стіни.

Аби мостовий перехід відповідав сучасним стандартам безпеки, будівельники виконають чималий обсяг робіт.

Зокрема, у планах — облаштування об’єкту гідроізоляцією, встановлення колесовідбійників із блоків Т-10, мостових крил, перильного огородження тощо.

Оскільки щодня мостовим переходом користуються чимало автомобілістів та пішоходів, то будівельники ретельно виконують усі види робіт, аби об’єкт був максимально зручним, безпечним і комфортним.