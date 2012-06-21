Відомий стріт-арт художник із Великої Британії FANAKAPAN, якого у межах фестивалю «Мурал-фест 2018» харків’яни запросили намалювати картину на стіні будинку в центрі міста, створив об’ємний мурал у вигляді кролика, якого фокусник дістає з капелюха.
«В інших країнах я малював краба, акулу, кита. Зображення часто мають соціальний підтекст. Наприклад, кит був намальований на знак протесту проти полювання на цих ссавців. А малюнок кролика — просто для гарного настрою, адже це відомий у світі образ магії, який може змусити людину усміхнутися», — пояснив свій творчий задум художник. За його словами, коли він працював над муралом, чимало перехожих зупинялися, фотографувалися і просто махали йому рукою. «Приємно, що я старався не даремно, бо людям це подобається», — зазначив художник, який уже намалював близько 50 муралів у багатьох європейських країнах, а також в Австралії, США, Казахстані, Гонконгу, Китаї.
На роботу у нього пішло три з половиною дні, 50 балончиків аерозольної і 10 літрів водоемульсійної фарби.
FANAKAPAN — один із піонерів стилю balloon letters, тобто коли зображення малюється у вигляді надутої кулі тієї чи іншої форми. Використання цієї техніки дає можливість досягти в картині реального 3D-ефекту. «Це дуже добре, що художники, які приїжджають до нас на фестиваль, мають власний упізнаваний стиль, в якому вони максимально розкриваються. Ми завжди готові надати майданчик майстрам своєї справи, щоб іще більше цікавих муралів з’являлося на вулицях Харкова», — розповів технічний директор творчої групи Kailas-V Андрій Пальваль.