Ціни на нерухомість в Києві настільки високі, що міста-сателіти стають все більш привабливими для інвестування. У 2016 році купівельний попит був переорієнтований на передмістя, повідомляє УНН з посиланням на аналіз порталу нерухомості Domik.ua.
Починаючи з 2015 року аналітики порталу за допомогою голосування визначають найбільш комфортне і зручне для проживання місце в передмісті Києва.
За результатами опитування, проведеного в 2016 році, в голосуванні взяло участь 888 осіб.
Перше місце за критерієм привабливості для проживання зайняли Бровари. За нього віддали свої голоси 133 користувача, що становить 15% від загальної кількості тих, хто проголосував.
Серед найважливіших показників, завдяки яким користувачі поставили це місто на перше місце, розвинена інфраструктура, наявність великої лісової зони, відсутність пробок на дорогах, великий вибір житлової нерухомості та перспектива подальшого розвитку міста.
Учасники опитування активно відстоювали і аргументували свій вибір:
«Броварське шосе у відмінному стані і практично без пробок», — написав на форумі користувач nadin55.
«Інфраструктура Броварів не поступається київській і є куди піти прогулятися. До Києва — пряма широка траса з великою кількістю маршруток, що йдуть з раннього ранку і до ночі», — зазначив користувач Sergey-7-31.
«Бровари — це повністю самостійне місто», — додав користувач Вернігорка.
«З Броварів до центру Києва можна дістатися швидше, ніж з деяких районів столиці», — додав користувач DStar1975.
Наступні 2 місця розділили між собою Ірпінь і Вишгород, оскільки за них проголосувало рівно по 13% користувачів. Причини, за якими міста стали срібними призерами, такі: зручна інфраструктура, наявність транспортної доступності та паркових зон поблизу.
Третє місце посіла Буча, за яку проголосувало 75 чоловік, що склало 8% від загальної кількості учасників опитування. Причина, по якій за Бучу віддано менше голосів, криється в тому, що в годину пік дістатися звідси до центру міста досить складно і стан доріг незадовільний.
Нагадаємо, у Броварах нині зводять один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia. За даними забудовника, житловий комплекс заходиться всього в 20 хв від центру та зводиться за принципом «місто у місті» на
А от вартість квартир справді вдвічі менша, ніж у найвіддаленіших районах столиці. Так, нову однокімнатну квартиру, площею 38 кв.м можна придбати лише за 15 тис. дол. США.