Він буде у 50 разів чутливішим за будь-який інший радіоінструмент

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Країни-учасниці проєкту, нарешті, дали дозвіл на будівництво обсерваторії Square Kilometer Array (SKA), яка стане найбільшим радіотелескопом у світі.

SKA – це проєкт радіотелескопа, який планується побудувати в Австралії, ПАР і Новій Зеландії. Задуманий в 1990-х роках, а потім доопрацьований і спроєктований до кінця 2010-х років, після завершення він матиме загальну площу збору приблизно в один квадратний кілометр.

Радіотелескоп працюватиме в широкому діапазоні частот, а його розмір зробить його у 50 разів більш чутливим, ніж будь-який інший радіоінструмент. Для цього будуть потрібні центральні обчислювальні машини з дуже високою продуктивністю і магістральні канали зв'язку з пропускною здатністю, що перевищує світовий інтернет-трафік. Якщо все піде за планом, SKA буде оглядати небо більш ніж в десять тисяч разів швидше, ніж доступні сьогодні радіотелескопи.

SKA об'єднає сигнали, отримані від тисяч маленьких антен, розташованих на відстані декількох тисяч кілометрів, для моделювання єдиного гігантського радіотелескопа, який матиме надзвичайно високу чутливість і кутовий дозвіл, використовуючи метод, званий синтезом апертури.

Після засідання ради з 16 урядових організацій, включаючи організації з Китаю, Японії, Індії, Італії, Португалії, Південної Африки, Швеції та США, глобальна штаб-квартира обсерваторії SKA в Великобританії оголосила, що будівництво почнеться в липні.

Після цього були представлені два документиа загальним обсягом в 500 сторінок, які деталізують проєктні та інженерні роботи, виконані більш ніж 500 експертами протягом останніх семи років. В цілому на розробку проєкту потрібно було 30 років.

«Я в захваті. Цей момент створювався 30 років тому. Сьогодні людство робить ще один гігантський стрибок, взявши на себе зобов'язання побудувати найбільший науковий об'єкт такого роду на планеті; не одну, а дві найбільші і найскладніші мережі радіотелескопів, покликані розкрити деякі з найбільш захоплюючих секретів. нашого Всесвіту », – заявив Філіп Даймонд, гендиректор обсерваторії SKA.

Наукові спостереження з повністю завершеною установкою очікуються не раніше 2027 року.