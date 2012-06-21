Якщо ви давно не відвідували Івано-Франківськ, то будете приємно вражені від нової зустрічі, адже у центрі Прикарпаття з’явився новий громадський простір ковальського мистецтва.
Ошатні решітки, елегантні лавки, дивовижні скульптури з вічного матеріалу, який ще називають залізом, інші елементи стародавнього ремесла майстрів славного міста Станіславова й довколишніх сіл нібито повернулися із середньовічного забуття і вийшли на сучасні вулиці та площі, надавши їм особливої принадності.
Звідки ж з’явилася ця краса в наш нелегкий, економічно сутужний час? Усе дуже просто. Переймаючись проблемою залучення інвестицій, пошуком шляхів наповнення місцевого бюджету, обрані громадою очільники тамтешньої міськради принагідно згадали, що ще не вельми давно на околиці чи не кожного прикарпатського містечка і села була власна кузня, і мелодійний передзвін заліза об залізо певною мірою свідчив про добробут того чи того населеного пункту.
То чому не спробувати повернути до життя незаслужено забуте?! Проект назвали відповідно: «Відновлення ковальського мистецтва як одного із найдавніших елементів економічного зростання». Заручившись фінансовою підтримкою ЄС і доклавши частину грошей із міської скарбниці, івано-франківці здійснили задумане. Мистецтво мистецтвом, а громада вже має від реалізації згаданого інноваційного проекту відчутний матеріальний зиск. Місто отримало 16 тисяч робочих місць, значно зросла кількість охочих навчитися ковальській справі в місцевому професійно-технічному коледжі, а вчені Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника активно взялися за розробку нових сучасних технологій обробки металу.
За словами заступника Івано-Франківського міського голови Богдана Білика, успішна діяльність місцевих ковалів (причому за наявності охочих тут можна організувати ще дев’ять тисяч робочих місць!) активізувала й інші ремесла прикарпатського краю, підживила свіжими ідеями малий бізнес в обласному центрі, що, відповідно, не могло не позначитися на збільшенні туристичного потоку. Упродовж року сюди вже завітало понад 100 тисяч любителів подорожувати з України і багатьох країн світу. І цьому істотно сприяв новий громадський простір ковальського мистецтва, щорічне барвисте свято ковалів, на яке помірятися майстерністю збираються представники цієї давньої професії із 42 країн.
Новації прикарпатців належно поціновані організаторами цьогорічного загальноукраїнського конкурсу «Кращі практики в місцевому самоврядуванні», який проводить вітчизняний Мінрегіонбуд у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і регіональна консолідація в Україні». Івано-Франківська міськрада цілком слушно відзначена Дипломом І ступеня за темою «Стимулювання економічної активності, створення робочих місць».
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»