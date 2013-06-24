Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна провела нараду з керівниками п’яти центрів соціально-психологічної реабілітації (ЦСПР), які підпорядковані Мінветеранів та надають відповідні послуги українським захисникам, членам їхніх сімей та родинам загиблих воїнів. Про це передає Урядовий портал.

Участь у заході взяли заступник Міністра Інна Драганчук, представники профільних директоратів Міністерства, керівники Іванківського, Бородянського, Києво-Святошинського ЦСПР, Соціально-психологічного центру м. Славутич Київської області та Центру соціально-психологічної реабілітації населення у м. Коростень Житомирської області.

Зустріч відбулася з метою узагальнення інформації щодо поточного стану справ у ЦСПР у межах створення в Україні інноваційної системи психологічної системи реабілітації та допомоги ветеранам, що є одним із пріоритетів діяльності Міністерства на 2022 рік.

«Практичний досвід вашої роботи стане у пригоді під час створення в Україні єдиної загальнодержавної системи реабілітації та надання медичних послуг нашим ветеранам та членам їхніх родин, над якою Мінветеранів працює спільно з Міністерством охорони здоров’я. На жаль, за 30 років таку систему так не було побудовано, і це стосується не лише ветеранів, а й інших категорій населення, які потребують допомоги. Наразі те, що діє в Україні – уламки пострадянської системи з її бюрократією та відсутністю стандартів», – зазначила Юлія Лапутіна.

Керівники центрів розповіли про особливості роботи своїх закладів, моделі застосування комплексного підходу до надання допомоги українським ветеранам та членам їхніх сімей – соціально-психологічної, інформаційної, правової, фізкультурно-оздоровчої роботи, залучення до суспільного життя.

Так, у Києво-Святошинському ЦСПР та СПЦ м. Славутич працює «Телефон довіри» з метою розширення доступу до психологічних послуг і правової підтримки учасників АТО/ООС передусім із сільської місцевості. За телефоном довіри до центру зверталися жителі усіх областей України.

У Бородянському, Києво-Святошинському, Іванківському центрах діють відкриті простори для можливості вільного спілкування та проведення різноманітних заходів ветеранськими громадськими об’єднаннями. У Іванківському ЦСПР створено музей воїнів АТО, що став окремим напрямком військово-патріотичного виховання із залученням до цієї роботи учасників бойових дій.

Однією з форм роботи центрів є виїзні мобільні групи у складі психолога, соціального працівника, юрисконсульта та фахівця зі зв’язків з громадськістю. Вони надають інформаційні, соціальні, юридичні, психологічні послуги учасникам АТО/ООС та членам їхніх сімей, членам родин загиблих воїнів у віддалених населених пунктах районів, здійснюють прийоми в органах місцевого самоврядування, стаціонарних відділеннях лікарень, інших установах.

Юлія Лапутіна наголосила, що розвиток системи реабілітаційної допомоги є одним з пріоритетних завдань Уряду на 2022 рік. Так, на нараді щодо реалізації програм з реабілітаційної допомоги у поточному році Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на тому, що система реабілітації в Україні має стати доступною для кожного громадянина, а комплексний підхід до надання всіх видів реабілітаційної допомоги є головною складовою у питанні реформування програм реабілітаційної допомоги.