Південна Америка виробляє приблизно вдвічі менше кукурудзи, ніж США. Проте Бразилія виробляє в середньому на 68 % більше кукурудзи, ніж Айова, який є найбільшим штатом США з вирощування кукурудзи, тоді як Аргентина виробляє більше кукурудзи, ніж усі штати, крім Айови та Іллінойсу. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.
Виробництво кукурудзи в решті Південної Америки перебуває за межами 10 найбільших штатів США, які вирощують кукурудзу. Світова частка виробництва становить 31 % для США, 15 % для Південної Америки: 9 % для Бразилії, 5 % для Аргентини та 1 % для решти Південної Америки.