Як повідомляє японське видання «Yomiuri», уряд країни планує через два роки почати використовувати безпілотні літаючі автомобілі. Влада створить раду, яка займатиметься питаннями безпеки і технічними нюансами. Її завдання – проектування технічної бази для майбутніх літаючих автомобілів. Планується, що автомобілі будуть використовувати, зокрема, під час стихійних лих. Японський уряд зацікавлений у якнайшвидшій реалізації цієї програми, оскільки зарубіжні фахівці також активно займаються розвитком подібних технологій.
За задумом, літаючий автомобіль буде подібний до гнлікоптера: зліт і посадка відбуватиметься вертикально. Планована висота польоту – 150 м, а швидкість – 100-200 км / год. Літаючий автомобіль матиме такі переваги: не потрібно готувати пілотів для керування апаратом, а вартість технічного обслуговування буде відносно дешевою.
Американський варіант подібного транспортного засобу, представлений стартапом KittyHawk, передбачає висоту до трьох метрів, порівняно невелику швидкість – до 32 км / год і час польоту 12-20 хвилин.