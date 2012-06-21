Президент Володимир Зеленський уранці 27 липня прилетів до Кишинева для участі в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності Республіки Молдова.
Про це повідомили в Офісі Президента.
У рамках робочого візиту глава України проведе двосторонні переговори із президентом Молдови й візьме участь у багатосторонній зустрічі керівників іноземних делегацій.
Борт із українською делегацією затримався на 1 годину. Щільний туман завадив пілотам посадити літак в аеропорту Кишинева, повідомили в адміністрації президентки Молдови Маї Санду.
Через це змінили розклад урочистостей - офіційні заходи почали із запізненням.
На 27 серпня запланований візит Зеленського до Кишинева для святкування 30-річчя незалежності Молдови. Також планується зустріч чотирьох президентів: Маї Санду, Володимира Зеленського, лідерів Польщі Анджея Дуди й Румунії Клауса Йоханніса.