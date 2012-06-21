Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Вчені з Університету штату Арізона підтвердили, що червоні смуги в печері Куєва-де-Ардалес на Півдні Іспанії намалювали неандертальці. Дослідження опубліковане в науковому журналі PNAS.

Вік найстарішого малюнка – горизонтальних ліній на сталагміті – становить приблизно 65 тисяч років. Таким чином, печеру розфарбували за 20 тисяч років до появи в Європі представників Homo Sapiens. Іншими словами, це зробили неандертальці.

Дослідження також показало, що пігмент наносили не один раз, і часовий інтервал між малюнками перевищує 10 тисяч років. Це показує, що багато поколінь неандертальців поверталися в Куєва-де-Ардалес, щоб залишити свій слід.

Автори статті відзначили, що їх відкриття стало черговим доказом того, що інтелектуальні здібності неандертальців можуть бути недооцінені.