Не дивлячись на те, що про небезпеку засмаги застерігають буквально на кожному кроці, деякі люди в погоні за смаглявою шкірою готові днями безперервно підставляти своє тіло сонцю. Добре, якщо вони не забувають використовувати сонцезахисний крем. Але часом захисні засоби від сонця є недоступними, і любителі швидкої засмаги отримують сонячний опік.
Якщо в аптечці є спеціальні засоби – відмінно, якщо ж ні, можна згадати про народні рецепти, які допоможуть знизити неприємний ефект від сонячного опіку.
Картопля
Для того щоб перетворити картоплю в цілющий засіб від опіку потрібно сирі бульби збити в блендері до пастоподібного стану. Потім сформувати з отриманої маси корж і прикласти до опіку.
Вівсяні пластівці
Вівсянка має відмінну здатність знижувати запалення за рахунок вмісту «чарівних» антиоксидантних сполук авенантрамідів. Слід перемолоти вівсяні пластівці в муку і обробити уражене місце на шкірі. Інший варіант – розвести отриманий вівсяний порошок у воді, щоб вийшла не дуже рідка маса, і змастити опіки. Тримати до висихання, потім змити.
Салат
Існує жарт, що від усіх негараздів допомагає капустяний листок, прикладений до хворого місця. Про капусту говорити не будемо, а ось салатні листя цілком можуть допомогти полегшити страждання від сонячного опіку. Щоб приготувати чудодійний засіб, листя салату потрібно залити окропом і залишити на 15 хвилин. Потім листя прибрати, а відвар охолодити. Після цього у відварі змочують чисту тканину і прикладають до уражених сонцем ділянкок тіла.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»