Національне бюро статистики КНР повідомило, що в п'ятницю, 17 січня 2020 року, населення на материковій частині Китаю в кінці 2019 року досягло 1,40005 мільярдів, з загальним приростом 4,67 мільйона людей.
Третій рік поспіль у Китаї нараджується менше людей, ніж помирає.
Чисельність населення в працездатному віці в Китаї, віком від 16 до 59 років, також зменшилася на 890 000, а в 2018 року на 896,4 мільйона, тоді як кількість людей віком від 60 років зросла на 4,39 мільйона, що становить 18,1% від загальної кількості населення.
Нині у Китаї проживає 1 мільярд 400 мільйонів 50 тисяч осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»