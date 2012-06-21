Нині дротове радіо не в пошані. З різних причин його намагаються вимкнути, а пошкоджені лінії не ремонтувати. Багато хто відмовився від доброго старого дротового радіомовлення й на Черкащині. А ось у лівобережній частині області, зокрема в Чорнобаї, традиційне мовлення перестало працювати після великої бурі зі зливою влітку 2017 року. Змовкли голоси місцевих мовців і в Золотоноші та Драбові.
Але редакторка місцевого радіо з Чорнобая Лариса Пономаренко не здалася. Її зусилля підтримали депутати районної ради, надавши кошти на відновлення місцевого радіо. Однак з огляду на сучасні віяння вирішили до дротового радіомовлення не повертатися, а через Національну раду з питань телебачення і радіомовлення добилися надання частоти в ефірі, тобто налагодили FM-мовлення. Одержавши необхідні дозволи, придбали апаратуру, облаштували сучасну радіостудію. Тепер «Чорнобаївська хвиля», як назвали місцеву радіостанцію, вестиме передачі двічі на день, а слухати їх можна через радіоприймачі або мобільні телефони. Голос із Чорнобая почують і в Золотоноші, Драбівському районі та в Оржиці на Полтавщині.