За сприяння Фундації Олени Зеленської у межах ініціативи Глобальної бізнес-коаліції для освіти (GBC-Education) та проекту «Цифровий актив для України» компаній «HP» та «Microsoft» до регіонів України надійшла чергова партія ноутбуків. Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Урядовий портал.

Цього разу електронні пристрої отримали вчителі Сумщини і Харківщини – майже 1,8 тис. і понад 1,3 тис. одиниць відповідно.

Загалом домовлено про доставлення майже 39 тис. ноутбуків для підтримки вчителів у 12 регіонах країни. За цією ініціативою вже передано близько 24 тис. електронних пристроїв.

Нагадаємо, близько 85 тис. електронних пристроїв одержали освітяни та здобувачі освіти в межах домовленостей із партнерами.