Смартфони Ван Плюс є одними з найпопулярніших на багатьох світових ринках. У тому числі й в Україні. Продуктивні, функціональні, стильні — вони дійсно задовольняють потреби пересічного користувача, якому потрібен недорогий гаджет для повсякденного використання.

Але так було не завжди. Спочатку про компанію OnePlus не знав ніхто. Коштом правильних рішень вона здобула світову популярність буквально за кілька років. У той час як іншим компаніям для цього знадобилися десятиліття. Розглянемо найцікавіші рішення, які привели китайського виробника до вершини успіху.

Нестандартна система продажів

Це прозвучить дивно, але спочатку смартфон Ван Плюс неможливо було купити в магазинах. Його ніде не продавали. Стати володарем новинки могли тільки ті, хто отримував запрошення від виробника.

Звісно, така незвичайна система продажів і загадкова атмосфера, що оточувала бренд OnePlus, прикувала до нього увагу мільйонів людей. Користувачі ж, які першими отримували в руки новенький флагман, підтверджували, що це дійсно якісний та функціональний продукт. І він здатний скласти непогану конкуренцію іншим аналогам на ринку гаджетів. Особливо за таку ціну. Це ще більше підігрівало інтерес до бренду і продукції, яка під ним випускалася.

У вільний продаж смартфон Ван Плюс надійшов через рік після такої незвичайної рекламної кампанії. На той час користувачі були «підігрітими», вони буквально горіли від бажання отримати новенький флагман у свої руки. Тому не дивно, що в перші дні продажу моделей OnePlus, телефони побили всі можливі рекорди.

Вартість втричі нижча, ніж у конкурентів

Другий момент, на якому зробив акцент китайський виробник — ціна. Причому він не просто зробив її низькою, а зменшив втричі (у порівнянні з розцінками, які пропонують провідні виробники смартфонів). Спочатку люди думали, що це буде типова «китайська продукція» — дешева і низької якості. Але вони помилилися.

У плані якості тут повний порядок. Смартфони Ван Плюс поєднуює в собі всі ключові параметри:

1. Продуктивність.



2. Функціональність.



3. Ергономіку.



4. Стильний дизайн.

Також вони мають плавну навігацію, простий і зрозумілий інтерфейс, хорошу автономність.

Внаслідок чого ж виробникові вдалося домогтися такої низької ціни? Це фірмовий секрет. Але факт залишається фактом: моделі OnePlus відразу стали одними з кращих рішень у плані співвідношення ціни і якості. І залишаються такими донині.

Ставка на просунутих користувачів

Здавалося, що компанія OnePlus буде намагатися охопити максимально можливу аудиторію коштом низької ціни на свої рішення. Але ні — основний акцент був зроблений на просунутих користувачів, які висувають високі вимоги до гаджетів. Саме їм виробник пропонує наступні переваги:

♦ потужний процесор Snapdragon;



♦ дисплей AMOLED;



♦ чистий Android;



♦ високоякісну фотокамеру (від 16 Мп і вище);



♦ надійний металевий корпус.

Також його моделі підтримують сканер відбитків пальців і систему розпізнавання обличчя, що забезпечує надійний захист від зловмисників.

Креативність — ключ до успіху компанії OnePlus

Як бачите, китайський виробник вибрав вкрай нестандартні та, можливо, навіть ризиковані рішення. Але вони вистрілили. Тепер він — один з лідерів на світовому ринку смартфонів, а переможців не судять.