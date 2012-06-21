Прийшовши додому з вулиці, не мийте руки квапливо — цю процедуру сьогодні слід здійснювати з такою ж ретельністю і старанням, як це роблять лікарі напередодні операції або огляду пацієнта.

Двадцять секунд миття з милом можуть врятувати ваше життя, запобігши зараження коронавірусів, так як цих секунд досить для знищення COVID-19. До такого висновку прийшли британські вірусологи, що попереджають про те, що мити руки вищевказаним способом нам, швидше за все, доведеться ще дуже довго. І мило при цьому буде також довго залишатися нашим могутнім союзником.

Дана рекомендація вже стала предметом інтернет-мемів, що пропонують кращі фрагменти популярних пісень, які можна було б наспівати за ті самі 20 секунд життєво необхідних для ліквідації COVID-19. Як не дивно це звучить, але в той час, коли вчені всього світу шукають протиотруту від смертоносного вірусу, звичайне туалетне мило запросто вбиває цього лютого ворога.

Чому мило так добре працює проти коронавірусу? Виявляється тому, що цей вірус — наночастинка, що самоорганізується, в якій найслабшою ланкою є ліпідний, тобто жировий біошар. Мило розчиняє цю жирову мембрану, або як її ще називають, «жировий конверт» — і вірус розвалюється. Він не гине, так як не є живою матерією, але стає неактивним, а отже, нешкідливим.

При чому тут наспівувати пісень тривалістю в 20 секунд? При тому, що для розчинення жирового біошару молекулам потрібно саме такий час, але можна при гарному настрої співати і довше. Важливо при цьому зазначити, що дезінфікуючі гелі, теж можуть допомогти, але мило працює набагато ефективніше.

На яких поверхнях найдовше живе коронавірус? На картоні — до 24-х годин, на пластику і металі — до трьох днів, на мідній поверхні — до чотирьох годин. Однак чим далі він на них сидить, тим більше сам і слабшає — а отже, втрачає здатність до зараження. Слід якомога частіше очищати дверні ручки і поверхні робочих столів, особливо якщо останні покриті пластиком.

Про дистанції між громадянами теж не варто забувати. Двометровий «зазор» життєво необхідний, оскільки більш коротка відстань між людьми є зоною зараження на коронавірус. Тому на цьому драматичному відрізку нашого життя розслаблятися, мабуть, не варто.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»